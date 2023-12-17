В Удмуртии школьный автобус попал в ДТП — семь человек пострадали

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня в Игринском районе Удмуртии на трассе М-7 «Волга» столкнулись автомобиль «Лада Веста» и микроавтобус «ГАЗель Next». По предварительным данным, ранения получили семь человек, сообщили в МЧС.

Всего в микроавтобусе находились 17 человек, восемь из них — дети. Они ехали на соревнования. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они находятся под присмотром врачей. Причина ДТП устанавливается.

Недавно в Казани на Кремлевской дамбе столкнулись автомобиль Kia Rio и пассажирский автобус. Сидевшая за рулем автомобиля Kia Rio женщина не справилась с управлением, машину занесло и она врезалась в автобус, который отбросило на столб ЛЭП.

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Галия Гарифуллина