В Минсельхозе Татарстана объяснили рост цен на яйца — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Подорожание яиц в Татарстане связано с ростом цен на корма и инкубационное яйцо из других стран. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На этой неделе, по данным Татарстанстата, цена на яйца в республике выросла более чем на 8%. Но на республиканских ярмарках она выше рыночных на 10%. Работу ярмарок также проверили представители Минсельхоза Татарстана.

— Издержки производителей растут, в первую очередь поднялись цены на корма, инкубационное яйцо, которое завозилось из других стран, тоже подорожало. Если посмотреть по ярмарочным площадкам, то цена ниже среднерозничных на 10,5%, но ажиотажа большого нет. Думаем, что обеспечим все площадки яйцами, — сказал замначальника отдела Минсельхоза Татарстана Алмаз Гамиров.

Кроме этого, в ведомстве назвали причины роста цен на овощи. В Минсельхозе заявили, что это связано с сезонностью.

— Это сезонное явление, в принципе, у нас особых проблем не будет. Помидор, конечно, у нас чуть меньше, но огурцов стало больше, — добавил Гамиров.

Как рассказала специалист по организации торговли республиканского Минсельхоза Марина Мальцева, при организации выставок в ведомстве стараются ориентироваться на пожелания покупателей. Поэтому на ярмарки, как правило, завозится разнообразная продукция.

— Больше всего на ярмарках мы ориентируемся на пожелания покупателей, что им больше необходимо, то мы и стараемся ввозить. Еженедельно объем продукции на каждой ярмарке составляет 1,5 миллиона рублей, — рассказала Мальцева.

На этой неделе на проблему с ценами на яйца обратил внимание президент России Владимир Путин. Во время своей большой пресс-конференции он рассказал, что ситуацию с ценами на яйца в России разрешат в ближайшее время. Она возникла из-за сбоя в работе кабмина.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Александр Зарипов