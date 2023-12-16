Волейболистки «Динамо — Ак Барс» обыграли краснодарское «Динамо» на домашней арене

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Волейболистки казанского «Динамо — Ак Барс» сыграли последний домашний матч 2023 года, победив спортсменок из краснодарского «Динамо». Матч завершился со счетом 3:0 (25:18, 25:20, 25:18).

Игра прошла в казанском Центре волейбола. Главный тренер «Динамо — Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал игру, отметив, что этот матч оказался «намного лучше на подаче, специально тактически [спортсменки] использовали короткую подачу, очень хорошо с ней справились».

— Очень доволен блоком и защитой, но пока нет той доигровки, которую я хотел бы видеть, нет силы в доигровке, — сказал Терзич.

Напомним, на прошлой неделе в гостевом матче 11-го тура чемпионата PARI Суперлиги волейболистки «Динамо-Ак Барс» проиграли «Тулице». Поединок, проходивший в Туле, закончился победой хозяев со счетом 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 26:24).



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Максим Кокунин