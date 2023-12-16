Захарова заявила, что санкции ЕС против России нанесут ущерб самому Евросоюзу

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Новый пакет санкций ЕС против России нанесет ущерб самому Евросоюзу. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Марины Захарова.

— Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций — в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств — принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения: о начале предвступительных переговоров с не то что не соответствующими, а прямо противоречащими элементарным критериям ЕС Украиной и Молдавией, об очередном «пакете» односторонних ограничительных мер против России, которые, как и все предыдущие, нанесут больший вред самому Евросоюзу. В этом диктаторском поведении Брюсселя во весь рост демонстрируется отказ странам-членам в демократическом праве на особое мнение и защиту собственных интересов, — говорится в заявлении.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Захарова добавила, что, согласно данным опросов в европейских страна, все меньше людей испытывают доверие к евроинститутам, оторвавшимся от нужд простых граждан и занятых исключительно удовлетворением чуждых интересам людей геополитических амбиций.

— Оплачивать непомерно высокую цену конфронтационной политики ЕС, последствия конъюнктурных решений по Украине и Молдавии придется населению европейских стран, которое загоняется в еще более сложные социально-экономические условия, — высказалась она.

Напомним, Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций против России во время обсуждения ограничительных мер на саммите Евросоюза. Вена добивается от Киева удаления банковской группы Raiffeisen Bank International из черного списка Украины.



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Александр Зарипов