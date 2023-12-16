Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о метели в воскресенье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В воскресенье, 17 декабря, в Татарстане ожидается слабая метель и снег. Об этом информирует республиканский Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается юго-западный ветер со скоростью 5—10 м/с, местами порывами до 14 м/с. Столбик термометра опустится ночью и утром до минус 14—19 градусов мороза. Днем прогнозируется до 6—11 градусов мороза. На дорогах будет гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналогичная погода ожидается и в Казани. Минимальная температура воздуха составит от 14 до 19 градусов ниже нуля, ветер 5 м/с и также гололедица.

Напомним, что в скором времени аномальные морозы в Татарстане сменятся теплом. О том, чем объясняются резкие перепады температур и когда ожидать следующего похолодания, «Реальному времени» рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев.



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Александр Зарипов