Циклон «Ваня» приблизился к Казани

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Циклон «Ваня», который несет в Центральную Россию рекордные снегопады, приблизился к Казани. Об этом свидетельствует спутниковый снимок «Метеора-М», опубликованный госкорпорацией «Роскосмос».

— Циклон «Ваня» появился над территорией Молдавии и ушел к Балтийскому морю. Там он соединился с атлантическим циклоном. Накануне он обрушился на Московскую область. 15 декабря стало самым снежным днем за последние 60 лет, — сказано в сообщении корпорации.

Как рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, в конце этой и начале следующей недели в Татарстане начнется потепление.

— Пока еще мы находимся на западной периферии Сибирского антициклона, но температура воздуха уже повышается. Постепенно погода будет приобретать циклонический характер, потому что к нам идут воздушные массы с Северной Атлантики. Циклон, названный немецкими специалистами «Ваня» (Vanja), принесет значительное повышение температуры и осадки в виде снега, — сказал он.

По его словам, 18 и 19 декабря температура поднимется до -2 градусов. Ожидаются снег и усиление ветра, возможны метели. По ночам температуры на этой неделе не будут опускаться ниже -12 градусов.

Напомним, в Гидрометцентре республики также обещали, что в республике начнут спадать аномальные морозы, но усилится ветер. Согласно прогнозу метеорологов, температурный фон будет постепенно повышаться на этой неделе.

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Максим Кокунин