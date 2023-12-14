Циклон «Ваня» принесет в Татарстан более теплые температуры в конце недели

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце этой и начале следующей недели в Татарстане начнется потепление. Таким прогнозом поделился профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

— Пока еще мы находимся на западной периферии Сибирского антициклона, но температура воздуха уже повышается. Постепенно погода будет приобретать циклонический характер, потому что к нам идут воздушные массы с Северной Атлантики. Циклон, названный немецкими специалистами «Ваня» (Vanja), принесет значительное повышение температуры и осадки в виде снега, — цитирует профессора КФУ пресс-служба университета.

realnoevremya.ru (архив)

По его словам, 18 и 19 декабря температура поднимется до -2 градусов. Ожидаются снег и усиление ветра, возможны метели. По ночам температуры на этой неделе не будут опускаться ниже -12 градусов.

Напомним, в Гидрометцентре республики также обещали, что в республике начнут спадать аномальные морозы, но усилится ветер. Согласно прогнозу метеорологов, температурный фон будет постепенно повышаться на этой неделе.

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Галия Гарифуллина