«Казаньоргсинтез» получил Национальную экопремию имени Вернадского

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

ПАО «Казаньоргсинтез» стало обладателем национальной экопремии имени В.И. Вернадского за проекты экологического просвещения. Предприятие одержало победу в номинации «Просвещение как путь к устойчивому развитию».

На премию КОС представил серию проектов и мероприятий по экологическому просвещению. Одно из них касалось экоуроков «Вторая жизнь пластика», в рамках которых школьникам рассказывали о переработке и раздельном сборе отходов и о важности осознанного отношения к окружающей среде.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

Также компания представила на конкурс экоспектакль «Вдруг на маленькой планете». Он предназначен для младшеклассников. Сюжет призван повысить экологическую грамотность среди детей и вовлечь их в тему обращения с отходами и осознанного потребления.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа

Премию имени В.И. Вернадского учредили в 2003 году. С помощью нее организаторы хотят популяризовать реализованные проекты в области охраны окружающей среды, обеспечить экологическую безопасность, сформировать экологическую культуру и т. д.

В ноябре лучшим «зеленым» проектом в нефтегазовой промышленности России стала модернизация производства изопропилбензола КОСа. Казанское предприятие одержало победу на V Всероссийском конкурсе лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология» в Москве.



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Айрат Назипов