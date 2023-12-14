В Татарстане начало вещать новое радио

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

В Татарстане на заседании Совета по культуре при раисе республики запустили вещание интернет-радио «Культура Татарстана». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Церемония прошла в Казанском художественном училище им. Н.И. Фешина. В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Системное развитие отрасли культуры — один из эффективных инструментов противостояния негативным действиям недружественных стран, экстремизму и терроризму, которые представляют угрозу российской государственности и нашим традиционным ценностям, — сообщил на заседании татарстанский лидер.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Курировать радио будет Атнинский театр. Ранее оно вещало на сайте культурного учреждения.

В 2024 году Татарстан планирует выделить из бюджета на средства массовой информации 1,7 млрд рублей. 995,1 млн рублей направят на телевидение и радиовещание.

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Айрат Назипов, Радиф Кашапов