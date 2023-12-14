Власти Татарстана изымут землю ради реконструкции дороги

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Власти Татарстана хотят забрать земельный участок площадью 4 416 квадратных метров. Он расположен на территории Большеподберезинского сельского поселения в Кайбицком районе республики, следует из постановления кабмина региона.

Кадастровый номер участка — 16:21:030704:364. Землей владеет А.Н. Карлин. Участок заберут в целях реконструкции дороги Кара-тун — Черемшан — Большое Подберезье на участке от км 28+000 до км 36+000. Дорогу будут реконструировать на территории Апастовского и Кайбицкого районов республики.

Сотрудники Минземимущества Татарстана должны в течение 10 дней направить собственнику копию постановления и за месяц определить размер компенсации за участок.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Если собственник откажется добровольно передавать землю, на него подадут в суд.

Месяц назад ради похожих целей кабмин решил изъять землю у компании «Полимэкс». Вместо компенсации власти предложили фирме другой земельный участок, который находится в собственности у государства.

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Айрат Назипов