Раис Татарстана заявил, что в республике снизилась дорожно-транспортная аварийность

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Число дорожно-транспортных происшествий в Татарстане снизилось, несмотря на рост количества транспортных средств. Об этом сегодня заявил раис республики Рустам Минниханов на заседании Кабинета министров РТ, посвященном мерам по повышению безопасности дорожного движения в республике, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.

— Реализация системных мер позволила снизить дорожно-транспортную аварийность в республике. Я бы хотел поблагодарить сотрудников ГИБДД, комиссии по БДД в районах. Те районы, в которых аварийность выросла, — они должны понять, что они недорабатывают, — сказал татарстанский лидер.

Он отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря системной работе всех ведомств, а также отдал должное деятельности Комиссии по безопасности дорожного движения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава региона подчеркнул важность работы по уменьшению количества выездов на встречную полосу и наездов на пешеходов. Также раис поручил вести контроль на наиболее опасных участках дорог при помощи беспилотников.

Кроме того, на заседании были награждены лучшие муниципальные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В 2023 году этого звания удостоились Чистопольский и Мамадышский районы. Наградили на мероприятии и победителей республиканского конкурса по безопасности дорожного движения мобильного приложения в сервисе «Я — школьник».

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане в результате аварий на дорогах погибли 258 человек. Также за 11 месяцев 2023 года в Татарстане зафиксировано 43 ДТП с участием граждан на средствах индивидуальной мобильности. Выявлено 13 тысяч пьяных автомобилистов.

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Галия Гарифуллина