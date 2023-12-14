В Казани эвакуируют еще один брошенный автомобиль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани эвакуируют еще один брошенный автомобиль — серебристый ВАЗ. Он находится на улице Хусаина Мавлютова рядом с домом №29.

У машины разбиты стекла, поврежден кузов, спущены шины, отсутствуют отдельные агрегаты под капотом. Она стоит на газоне без движения более 6 месяцев со «свободным доступом для посторонних», указано в извещении администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Владельцу машины дали пять дней, чтобы самостоятельно убрать ее. Если он не сделает этого, автомобиль после 18 декабря принудительно переместят на специализированную стоянку по ул.Аделя Кутуя, 157б.

Напомним, неделю назад казанские власти распорядились эвакуировать ВАЗ 2105, находящийся у дома №9 по ул. Челюскина, и Daewoo Nexia, который стоит вблизи дома №82 по проспекту Ямашева. Обе машины голубого цвета.



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Татьяна Демина