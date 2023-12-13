В Набережных Челнах определили девять мест для эвакуации жителей в случае ЧС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Власти Набережных Челнов выбрали в городе пункты временного размещения пострадавшего населения. В них будут заселять жителей в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации на территории автограда, выяснило «Реальное время», изучив проект постановления исполкома города.



Перечень выглядит следующим образом:

ООО «Отель Опен Сити» (по согласованию) — пр. Сююмбике, 2;

ООО «КАМАЗжилбыт» гостиница «КАМАЗ» (по согласованию) — Новый город, ул. Академика Рубаненко, 12 (1/16);

Учреждение профсоюзов санаторий «Жемчужина» Набережные Челны (по согласованию) — ул. Мелекесская, 1;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» — ул. им Александра Грина, 8/2;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным изучением предметов» — бульвар Бумажников, 3 (17а/18);

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» — бульвар Солнечный, 2;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» — ул. имени Ильдара Маннанова, 11;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» — проспект Мира, 94;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов» — ул. Ш. Усманова, 110.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В режиме чрезвычайной ситуации пункты нужно подготовить к приему и размещению людей, организовать учет прибывающего населения и установить связь с эвакуационной комиссией.

В апреле МЧС республики провело для журналистов и блогеров тур по защитным сооружениям гражданской обороны. На мероприятии побывал и корреспондент «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов