Группу челнинцев заподозрили в проведении азартных игр
Нескольких жителей Набережных Челнов заподозрили в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
По версии следствия, организатором был 42-летний челнинец. Он приобрел восемь компьютеров и иное оборудование, а еще базу потенциальных игроков. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, мужчина посуточно снимал квартиры в различных частях города, не ставя их владельцев в известность о проведении в них азартных игр.
Организатор принял на работу администратора и еще двоих мужчин, проводивших ежедневную инкассацию незаконной выручки.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.
В ноябре 37-летнюю жительницу Казани признали виновной в незаконной организации и проведении азартных игр. Подсудимая разместила в одном из домов на улице Губкина игровое оборудование, включая четыре моноблока и 16 игровых терминалов.
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