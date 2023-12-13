Группу челнинцев заподозрили в проведении азартных игр

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Нескольких жителей Набережных Челнов заподозрили в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По версии следствия, организатором был 42-летний челнинец. Он приобрел восемь компьютеров и иное оборудование, а еще базу потенциальных игроков. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, мужчина посуточно снимал квартиры в различных частях города, не ставя их владельцев в известность о проведении в них азартных игр.

Организатор принял на работу администратора и еще двоих мужчин, проводивших ежедневную инкассацию незаконной выручки.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.



В ноябре 37-летнюю жительницу Казани признали виновной в незаконной организации и проведении азартных игр. Подсудимая разместила в одном из домов на улице Губкина игровое оборудование, включая четыре моноблока и 16 игровых терминалов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко