Жительницу Казани признали виновной в незаконной организации и проведении азартных игр

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

37-летнюю жительницу Казани признали виновной в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает СУ СК России по Татарстану.



Установлено, что подсудимая разместила в одном из домов на улице Губкина игровое оборудование, включая четыре моноблока и 16 игровых терминалов.

Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ.

Перед судом также предстанет 21-летняя жительница Казани, обвиняемая в организации подпольного казино на улице Сафиуллина. По версии следователей, девушка арендовала нежилое помещение в доме и установила там 10 игровых аппаратов. Противоправная деятельность пресечена 5 мая 2023 года.

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Маргарита Головатенко