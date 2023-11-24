Жительницу Казани признали виновной в незаконной организации и проведении азартных игр
37-летнюю жительницу Казани признали виновной в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает СУ СК России по Татарстану.
Установлено, что подсудимая разместила в одном из домов на улице Губкина игровое оборудование, включая четыре моноблока и 16 игровых терминалов.
Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ.
Перед судом также предстанет 21-летняя жительница Казани, обвиняемая в организации подпольного казино на улице Сафиуллина. По версии следователей, девушка арендовала нежилое помещение в доме и установила там 10 игровых аппаратов. Противоправная деятельность пресечена 5 мая 2023 года.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии