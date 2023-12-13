Количество авиаинцидентов в России за 11 месяцев снизилось на 1,3%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Количество авиационных инцидентов за 11 месяцев текущего года в России снизилось на 1,3% по сравнению с прошлым годом — до 670 случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там подчеркнули, что на российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов.

Число авиаинцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, с января по ноябрь 2023 года снизилось на 2% в годовом выражении и составило 400 случаев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ноябре количество инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, сократилось по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 18% — до 40 случаев.

В пресс-службе Росавиации подчеркнули, что снижение числа инцидентов происходит на фоне роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России.

— По данным ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», за 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,5%, до 1,85 млн часов, — подчеркнули в пресс-службе.

Росавиция сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту для обеспечения исправности авиапарка, в том числе и импортного. По словам начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаила Василенкова, у отечественных компаний есть доступ к логистическим цепочкам, «благодаря которым они получают требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники».



Летом сообщалось, что за первые пять месяцев 2023 года в России на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество столкновений воздушных судов с птицами, из-за которых авиатехника получила повреждения.

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Илина Хакимова