С начала 2023 года в России выросло на 82% число столкновений самолетов с птицами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первые пять месяцев 2023 года в России количество столкновений воздушных судов с птицами, из-за которых авиатехника получила повреждения, выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом говорится в в письме главы Росавиации Александра Нерадько, которое он направил руководителям территориальных подразделений ведомства и авиационных предприятий.

По состоянию на 31 мая в гражданской авиации зарегистрирован 31 такой инцидент против 17 на 31 мая 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так, при заходе на посадку в аэропорту Домодедово 20 апреля самолета Airbus A321neo авиакомпании «Северо-Запад» столкнулся со стаей птиц, а 27 апреля похожая ситуация произошла с Superjet 100 авиакомпании «Россия» при посадке в Нижнем Новгороде 27, сообщает РБК.

За первые пять месяцев 2023 года выросло на 7%, до 224 случаев, число сообщений о столкновениях (или их угрозе) воздушных судов с птицами, не приведших к повреждениям авиатехники.

Также глава Росавиации отметил и увеличение случаев столкновений или угрозы столкновений с другими животными на территории аэродромов (21 случай).

В 12 таких случаях экипажи уходили на второй круг, чтобы избежать подобных рисков на взлетно-посадочной полосе. Все эти факты, по словам Нерадько, могут свидетельствовать о недочетах в работе аэропортов и остальных организаций, задействованных в обеспечении полетов.



В прошлом году татарская транспортная прокуратура проводила проверка безопасности полетов в аэропорту «Казань» после столкновения самолета с зайцем на взлетно-посадочной полосе. В международном аэропорту «Казань» после взлета самолета Airbus 321, выполнявшего рейс Казань — Худжанд, экипаж сообщил о столкновении на взлетно-посадочной полосе с зайцем.

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Илина Хакимова