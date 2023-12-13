Саудовская Аравия выразила готовность развивать исламское образование в России

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Министерство образования Саудовской Аравии выразило заинтересованность и готовность развивать исламское образование в России в сотрудничестве с исламскими вузами РФ. Об этом сообщил советник Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования (ФПИКНО) Алексей Петров.

По его словам, представители фонда провели в Эр-Рияде встречу с министром образования Саудовской Аравии Юсуфом Аль Буеном (КСА), в ходе которой «пришли к решению о создании дорожной карты по совместной работе в области исламского образования, которая затрагивает деятельность исламских вузов РФ и минобразования КСА».

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Александр Петров добавил, что представители ФПИНКО займутся этими вопросами с мусульманскими вузами России и выяснят, насколько они заинтересованы в программе официального сотрудничества с минобразования КСА.



— ...отношения в области религиозного и теологического образования могут начать новый виток сотрудничества России и Саудовской Аравии, что приведет к упорядочению учебного процесса и соответствующего контроля, — цитирует «РИА Новости» слова Петрова.

Российская делегация с участием политологов и дипломатов экспертной площадки «Хакимовский клуб» провела заседание во главе с его председателем, послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Озеровым в Саудовской Аравии при поддержке российского посольства в Эр-Рияде и группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».



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Илина Хакимова