Реконструкция участка водопровода по ул. Братьев Касимовых в Казани завершится в I квартале 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Работы по реконструкции участка водопровода по ул. Братьев Касимовых в Казани платинируют завершить в I квартале 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал».

Там обратили внимание, что в связи с ремонтными работами на некоторых участках дороги будет ограничена пропускная способность проезжей части.

Реконструкция водопровода включает в себя прокладку трубопровода диаметром 315 мм протяженностью 1500 п. м. с заменой запорно-регулирующей арматуры. Проведение ремонтных работ направлено на повышение качества услуг водоснабжения более 200 тысяч жителей Приволжского района.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что в Казани на улице Братьев Касимовых, 66 прорвало водопровод.

В мае стало известно, что на реконструкцию участка водопровода на ул. Братьев Касимовых МУП «Водоканал» готово выделить из собственных средств 48,5 млн рублей. Подрядчик должен провести демонтаж, затрагивающий в том числе покрытия из асфальтобетона и колодцы, земляные работы, а также произвести укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб.

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Илина Хакимова