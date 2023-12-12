Власти Болгара утвердили бездефицитный бюджет на ближайшие три года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Совет Болгара утвердил бездефицитный бюджет на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы и расходы города в следующем году должны составить 45,25 млн рублей.

В 2025 году бюджет Болгара ожидается в размере 49,5 млн рублей. В 2026-м доходы и расходы города должны составить 45,7 млн рублей.

На начало 2025 года утвержден верхний размер муниципального внутреннего долга Болгара в размере 0 рублей. Аналогичный показатель установили и на 1 января последующих двух лет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце ноября раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов. В следующем году он планируется бездефицитным — ожидается, что доходы и расходы составят почти 399,6 млрд рублей.

В 2025 году общий объем доходов бюджета Татарстана прогнозируется в объеме почти 403,6 млрд рублей. Расходы должны составить 416,09 млрд рублей. Дефицит ожидается в размере почти 12,5 млрд рублей.

На 2026 год доходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 427,4 млрд рублей, расходы — 446,27 млрд рублей. Дефицит, таким образом, оценивается в 18,86 млрд рублей.



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Татьяна Демина