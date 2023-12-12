Как татары разработали облик русского драмтеатра для столицы Таджикистана

Фото: скриншот realnoevremya.ru эскиза №4 концепции фасада, архитекторы: Валеева Е.А., Каляева Н.О.

Каким будет Русский драмтеатр в Душанбе

Казанские архитекторы, выигравшие международный конкурс на фасадные решения здания Русского драматического театра им. В. Маяковского в Душанбе, поделились с «Реальным временем» первыми результатами работы. В основу проекта легли архитектурно-планировочные решения нового челнинского театра «Мастеровые», который очень впечатлил зарубежных коллег.

Однако эти решения необходимо было адаптировать под стилистические особенности урбанистики Таджикистана, отметили в ГУП «Татинвестгражданпроект». Команда под руководством главного архитектора ТИГП Елены Валеевой предложила четыре варианта концепций фасадов театра с учетом национального колорита страны.

скриншот realnoevremya.ru эскиза №1 концепции фасада, архитекторы: Валеева Е.А., Сайфутдинова А.Р.

скриншот realnoevremya.ru эскиза №2 концепции фасада, архитекторы: Валеева Е.А., Фомина Р.Р.

скриншот realnoevremya.ru эскиза №3 концепции фасада, архитекторы: Валеева Е.А., Маркелов Д.В.

— Театр в Набережных Челнах произвел впечатление на зарубежных гостей, однако, было высказано пожелание об отражении национального колорита в архитектурных решениях. Мы изучили национальный орнамент таджиков, поняли принципы формирования элементов, это было интересно, потому, что мы часто работаем с татарскими орнаментами. У нас сформировалось четыре концептуальных идеи и четыре архитектора из моей команды приступили к разработке каждый своего варианта. Концепции не похожи друг на друга, но все они современные и в каждой деликатная интеграция культурного кода произошла по-своему, — рассказала «Реальному времени» Елена Валеева.



Как «Мастеровые» покорили гостей

Масштабный архитектурный проект соединит наследие русского театра и национальную культуру, став визитной карточкой Таджикистана, уверены авторы проекта. Русский драматический театр имени Владимира Маяковского в Душанбе — один из старейших и самых знаменитых, он проработал более 80 лет. Но семь лет назад здание учреждения культуры были вынуждены снести из-за несоответствия требованиям градостроительства. Тогда в российском МИД выразили надежду, что руководство страны примет меры «для продолжения плодотворной работы труппы и сохранения памяти».

Так в городе решили возвести новое здание театра, но стройка затянулась. Спустя время работы вовсе встали из-за нехватки финансирования.

предоставлено ТИГП для realnoevremya.ru

В ходе своего визита в Таджикистан в этом году российский вице-премьер Марат Хуснуллин и мэр Душанбе Рустам Эмомали договорились о совместном проекте. Летом в Набережных Челнах состоялся V Международный фестиваль русских зарубежных театров, почетным гостем и соведущей церемонии открытия которого стала директор театра им. В. Маяковского Мунира Дадаева. Фестиваль проходил на базе Русского драматического театра «Мастеровые», построенного в прошлом году. Экстерьер и интерьер челнинского театра настолько впечатлили гостью, что впоследствии «Мастеровые» стали прототипом театра в Таджикистане.

Театр в автограде с полувековой историей был построен с нуля той же командой архитекторов. За последние 20 лет это был первый случай в России.



«Уникальный театр в Душанбе»

О победе казанцев в конкурсе по разработке фасадов театра в Таджикистане стало известно в ходе Международного инвестиционного форума «Душанбе-2023». Проект поддержали в Минстрое России. Представленные концепции покорили зарубежных коллег точностью отражения национальной идентичности народа Таджикистана.

— Выбор пал на вариант театра с круглыми ажурными элементами (эскиз №4), которые перекликаются с национальными орнаментами на тарелках. Диаметрально расположенные элементы орнамента трактуются как часть местного культурного кода, — сообщили авторы проекта.

Экстерьер и интерьер челнинского театра настолько впечатлили гостью, что впоследствии «Мастеровые» стали прототипом театра в Таджикистане. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

— Очень хорошее решение, очень красивый фасад, нам понравилось. Театр, безусловно, даст местный колорит, фасад будет связан с местной культурой. Хорошее место, которое выделил город. Все будут говорить, что уникальный театр в Душанбе, — отметил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.



В ноябре архитектор Елена Валеева встретилась с главным архитектором Душанбе Азизиён Сами Соли и лично провела экскурсию по зданию театра «Мастеровые» для более детального изучения архитектурных решений.

По данным авторов проекта, строительство нового здания театра в Душанбе планируется начать уже в первом полугодии 2024 года и завершить в течение двух лет.



Встреча с делегацией Таджикистана в театре «Мастеровые». предоставлено realnoevremya.ru ТИГП

Василя Ширшова, Александр Зарипов