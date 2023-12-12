В России повысили штрафы за нарушение размещения личных данных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Штрафы за нарушение размещения личных данных в России выросли, для юрлиц они могут составлять до 1,5 млн рублей, такой закон подписал президент России Владимир Путин.



Закон предусматривает административную ответственность за размещение с нарушением требований законодательства биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах.

Обработка персональных данных без согласия в письменной форме человека или обработка персональных данных с нарушением повлечет за собой штрафы. Для граждан они составят от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Штрафы повышаются и за повторное нарушение. На граждан налагается штраф в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, на юридических лиц — от одного миллиона до полутора миллионов рублей.

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Маргарита Головатенко