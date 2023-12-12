Эксперты: китайские производители могут помешать КАМАЗу продавать 60 тысяч грузовиков в год

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» утвердил программу стратегического развития компании до 2030 года, которая предполагает продажи 60 тысяч единиц техники в год. Эксперты считают, что такому плану могут помешать главные конкуренты на внешнем и внутреннем рынках — речь идет о китайских производителях, сообщает «РБК-Татарстан».



— Вопрос не в том, нужен ли рынку объем в 60 тыс. единиц, а в том, осилит ли КАМАЗ такой объем продукции, конкурентоспособной с китайскими соперниками. По имеющейся у нас статистике, наибольший объем производства автомобилей на КАМАЗе в последнем десятилетии достиг лишь 44,8 тыс. единиц — в 2020 году, — сказал советник аппарата Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Юрий Кравцов.

Однако он отметил, что озвученные КАМАЗом цифры будущих продаж «родились не из воздуха и заводские аналитики имеют для них веские основания».

Доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков за 10 месяцев 2023 года составила 22,1% (26,4 тыс. грузовиков), тогда как в прошлом году она была 39,3% (25,9 тыс. машин). Сокращение доли автоконцерна объясняется ростом общего объема продаж грузовиков с 65,7 тыс. до 119,2 тыс. единиц. Увеличились главным образом продажи китайских брендов — SITRAK, SHAANXI и FAW, указал советник аппарата ассоциации.

В числе ключевых целей, которые КАМАЗ планирует достичь до 2030 года, — выручка в размере 806 млрд рублей и реализация 60 тысяч грузовиков. Доля продаж за рубежом должна составить 16%, а рентабельность по EBITDA — 9%.

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Маргарита Головатенко