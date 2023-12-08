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В Казани объяснили подорожание проезда в общественном транспорте

13:34, 08.12.2023 3
В Казани объяснили подорожание проезда в общественном транспорте
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Увеличение стоимости проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Казани связано с многомиллионными убытками перевозчиков, а также подорожанием запчастей и комплектующих. Такое объяснение предоставили «Реальному времени» в городском Комитете по транспорту.

Казанские перевозчики направили обращение с просьбой повысить стоимость проезда в Госкомитет Татарстана по тарифам еще в июле 2023 года. В качестве обоснования необходимости принятия решения они указали на инфляцию в 6,7% и подорожание дизельного топлива, газа, масел и комплектов свечей зажигания.

— Во-вторых, убытки от перевозки льготных категорий граждан компенсируются не в полном объеме. Госкомитет установил стоимость проезда для этой категории в размере 28 рублей. Таким образом, транспортные предприятия недополучают 10 рублей с каждого пассажира льготной категории, — обратили внимание в Комитете по транспорту Казани.

Во внимание также приняли пассажиропоток — в наземном транспорте Казани он не смог достичь допандемийного уровня . Так, за январь - октябрь 2023-го зафиксировали 163 млн перевезенных, в то время как в 2019-м — 189,4 млн.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Усугубляет ситуацию и отток водителей из-за низкой заработной платы и сложных условий труда. На сегодняшний день недоукомплектованность водительского и кондукторского состава в среднем составляет 38%, — заявили в Комитете по транспорту Казани.

Власти утверждают, что водители уходят в смежные сферы, где зарплаты выше. Например, таксист может получать около 80—100 тысяч рублей, а водитель грузовика на крупных дорожных проектах — около 150 тысяч.

— Добавим, что за последние пять лет 6 из 14 транспортных предприятий обанкротились и ушли с рынка перевозок из-за тяжелого финансового состояния, — указали в Комитете по транспорту Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Госкомитет Татарстан по тарифам 8 декабря принял решение повысить стоимость проезда в общественном транспорте Казани, в том числе в метро. Ее увеличат до 42 рублей за наличный расчет и до 38 рублей при оплате картой.

На сегодняшний день проезд в общественном транспорте Казани — автобусах, троллейбусах, метро и трамваях — составляет 36 рублей при оплате наличными. Поездка за безналичный расчет — по банковской или транспортной карте — обойдется в 35 рублей. Такие тарифы действуют с начала января 2023 года.

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Татьяна Демина
БизнесТранспортУслуги Татарстан Город КазаньКомитет по транспорту ИКМО г.Казань
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08 дек
    Объяснения понятны и предсказуемы
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  • Анонимно 08 дек
    Научите кондукторов жавать билеты,а не ложить наличные в свой карман.Нужно оплачивать всем картами и проездными.А то кондуктор как деньги видит так сразу предлагает без билета ехать,или 6 рублей назад отдаёт,а 30 в карман.А если бы предприятия сами ещё и транспопт закупали,а не за счёт бюджета?
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    Анонимно 08 дек
    что за странные фантазии? сколько не ездила на от, никогда кондукторы такого не предлагали. почему честных работяг оговариваете?!
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