В России спрос на средства для отказа от курения вырос год к году

Фото: realnoevremya.ru//Динар Фатыхов

С января по октябрь этого года в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), средства для отказа от курения стали на 13% востребованнее, чем в первые 10 месяцев 2022 года. Об этом сообщает «Афанасий-бизнес» со ссылкой на данные аналитического сервиса «Продажи.рф».

За январь — октябрь этого года жители России приобрели товаров для борьбы с курением на сумму около 218 млн рублей. При этом средняя цена таких средств за два года выросла на 18%, составив 1 077 рублей.

Спрос на классические сигареты в России за 10 месяцев упал на 1—3% (в зависимости от месяца). Они стали стоить в среднем 189 рублей — почти на четверть дороже, чем в 2021 году. В то же время приобретать стики и системы для курения россияне стали на 12% чаще. Стоимость альтернативных средств для курения выросла за два года на четверть и составляет 243 рубля.

Всего за десять месяцев россияне купили 534 млн табачных изделий. Как следует из помесячной статистики сервиса «Продажи.рф», активнее всего товары для курения россияне приобретают летом. Зимой наблюдается небольшое падение спроса.

Напомним, на сегодняшний день курение обычных сигарет запрещено в 15% компаний Казани, вейпов — в 24%. Почти четверть никотинозависимых казанцев — 22% — признались, что используют только электронные испарители. Еще 17% респондентов рассказали, что предпочитают и вейпы, и обычные сигареты.

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Галия Гарифуллина