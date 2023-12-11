СМИ рассказали детали вступления в должность президента Аргентины Хавьера Милея

Новый президент Аргентины Хавьер Милей от либертарианской партии «Свобода наступает» в воскресенье принес присягу на посту главы государства. Он произнес клятву с честностью и патриотизмом выполнять должность президента, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции Аргентины. Присягу принесла и вице-президент Виктория Вильяруэль.



«РИА Новости» сообщили об интересных деталях инаугурации. Милей прибыл к зданию парламента на непримечательном темно-синем автомобиле Volkswagen, попросил изобразить на президентском жезле своих пятерых собак-клонов, а после инаугурации исполнил вместе с толпой сторонников отрывок из песни рок-группы «Ла-Ренга», которая начинается фразой: «Привет всем! Я лев — зверь, рычащий посреди проспекта».

Количество министерств в правительстве сократилось вдвое. Министерство безопасности возглавила политик, которая не смогла пройти во второй тур выборов, а МИД — экономист, не имеющая профильного опыта. Новый министр юстиции месяц пробыл в тюрьме за сокрытие улик, а министерство человеческого капитала возглавила журналистка без управленческого опыта. Министры правительства впервые принесли присягу тайно, без прессы и трансляции. Главой секретариата Милея стала его сестра.

Милей будет занимать пост президента до конца 2027 года. Новый глава государства в президентской кампании обещал провести политическую и экономическую реформу. Это касается в том числе долларизации экономики и сокращения государственных расходов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко