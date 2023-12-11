Средняя цена контракта на еврощит в Казани выросла в семь раз

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Казани по итогам торгов средняя цена контракта на один еврощит составила 32,3 млн рублей — это примерно в семь раз больше, чем в 2018 году. Об этом рассказал на «деловом понедельнике» начальник Управления наружной рекламы и информации города Аскар Багаутдинов.



— Средняя цена контракта на размещение одного еврощита составила 4,6 млн рублей за 10 лет. Это было в несколько раз больше, чем в любом другом городе-миллионнике России, — сообщил он.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Напомним, в Казани за последние 5 лет объем рекламного рынка Казани вырос на 35%, до 900 млн рублей. Одна из причин — демографический рост.

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Татьяна Демина