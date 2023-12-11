В Актанышском районе Татарстана пожар унес жизнь мужчины

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Накануне вечером, 10 декабря, в Актанышском районе Татарстана в деревне Тыннамасово произошел пожар. Горел частный жилой дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Горел одноэтажный бревенчатый жилой дом размером в плане 5х6 метров и дощатая веранда размером в плане 2х3 метра.

Еще до прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировалась женщина 1956 г. р., она госпитализирована в БСМП Набережных Челнов с ожогами. По ее словам, в доме оставался мужчина.

Пожарные локализовали возгорание на площади 36 кв. метров.

После ликвидации открытого горения пожарные приступили к разбору сгоревших конструкций. Спасатели обнаружили тело мужчины 1964 г.р. Дознаватели пожарного надзора установят причину происшествия.



Вчера вечером в казанском поселке Салмачи загорелся комплекс «Банный двор». На момент возникновения пожара внутри находились 8 человек персонала. Они эвакуировались самостоятельно еще до приезда пожарных. Посетителей внутри не было. Никто не пострадал.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова