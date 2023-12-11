В Буинске построят музей имени Баки Урманче за 227,2 млн рублей
На строительство музея Баки Урманче в Буинске выделят 227,2 млн рублей. Объект культуры появится на улице Красноармейской, 70/68, выяснило «Реальное время».
Площадь объекта — 1,8 тысячи «квадратов». Учреждение будет рассчитано на 100 посещений в день.
Подрядчику нужно провести подготовительные, земляные, фасадные, внутренние отделочные работы, а также заняться устройством электротехнических, трубопроводных, санитарно-технических систем и благоустройством.
На территории создадут асфальтобетонные проезды, площадки, дорожки, ограждение, наружное освещение и площадку твердых коммунальных отходов. Саму зону вокруг здания нужно озеленить.
Еще заказчик просит подрядчика не использовать сгораемые токсичные полимерные материалы. Для наружной и внутренней отделки ему рекомендовали использовать мрамор или гранит.
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комментарии
Строить Музеи.
И сохранять Память.
Судьба Баки Урманче яркий пример судьбы марксистского интеллигента СССР "из народа" (сын муллы) - деревня (счастливое детство), город (Казань), заражение марксизмом, социалистический национализм, скитания по империи, марксистский государственный переворот октября 1917 г., возвращение в Казань,коммуно-национализм, концлагерь (Соловки), "перевоспитание", столица (Москва), "ссылка" (Средняя Азия), служба коммунистическому режиму, возвращение в Казань, нео-марксизм (перестройка 1980-х).
При этом успевал творить художественные произведения - не каждому дано, многие миллионы погибли в этой марксистско-ленинской "круговерти". Очень интересны его дневники, отражающие метания марксистско-ленинской интеллигенции СССР "из народа".
Может имеет смысл открыть музей в его родном селе?