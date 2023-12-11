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В Буинске построят музей имени Баки Урманче за 227,2 млн рублей

03:33, 11.12.2023 3
В Буинске построят музей имени Баки Урманче за 227,2 млн рублей
Фото: скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

На строительство музея Баки Урманче в Буинске выделят 227,2 млн рублей. Объект культуры появится на улице Красноармейской, 70/68, выяснило «Реальное время».

Площадь объекта — 1,8 тысячи «квадратов». Учреждение будет рассчитано на 100 посещений в день.

Подрядчику нужно провести подготовительные, земляные, фасадные, внутренние отделочные работы, а также заняться устройством электротехнических, трубопроводных, санитарно-технических систем и благоустройством.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

На территории создадут асфальтобетонные проезды, площадки, дорожки, ограждение, наружное освещение и площадку твердых коммунальных отходов. Саму зону вокруг здания нужно озеленить.

Еще заказчик просит подрядчика не использовать сгораемые токсичные полимерные материалы. Для наружной и внутренней отделки ему рекомендовали использовать мрамор или гранит.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 дек
    Хорошее дело.
    Строить Музеи.
    И сохранять Память.
    Судьба Баки Урманче яркий пример судьбы марксистского интеллигента СССР "из народа" (сын муллы) - деревня (счастливое детство), город (Казань), заражение марксизмом, социалистический национализм, скитания по империи, марксистский государственный переворот октября 1917 г., возвращение в Казань,коммуно-национализм, концлагерь (Соловки), "перевоспитание", столица (Москва), "ссылка" (Средняя Азия), служба коммунистическому режиму, возвращение в Казань, нео-марксизм (перестройка 1980-х).
    При этом успевал творить художественные произведения - не каждому дано, многие миллионы погибли в этой марксистско-ленинской "круговерти". Очень интересны его дневники, отражающие метания марксистско-ленинской интеллигенции СССР "из народа".
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  • Анонимно 11 дек
    Баки с творческим псевдонимом Урманче имеет к Буинску весьма опосредованное отношение - он родился и вырос не в Буинске, а в селе Черкен, которое в тот период вообще было в составе Тетюшского уезда.
    Может имеет смысл открыть музей в его родном селе?
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  • Анонимно 11 дек
    Да уж, самое время для музеев. все остальные проблемы в Буинске решены, канализация проведена, очистные на заводе построены, рабочие места созданы - никто более в Казань и Москву на заработки не ездит, детсады построены и т.д. и т.п.
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