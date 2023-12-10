На двухмесячную охрану татарстанских мостов и путепроводов направят 3,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Гульнара Раянова (архив)

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» потратит 3,8 млн рублей на защиту объектов транспортной инфраструктуры от противоправных посягательств. В списке два моста и столько же путепроводов, расположенных в Татарстане. Еще один объект находится в Чувашии.

Защищать нужно следующие территории:

путепровод над автомобильной дорогой на км 776+197 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;

путепровод через железную дорогу на км 781+901 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;

мост через реку Вятка на км 973+826 (левый) автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;

мост через реку Свияга на км 757+073 (правый) на автодороге М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа (транспортная развязка);

путепровод через землевладения на км 583+500 автодороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа (Чувашия).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Охранять объекты доверят подразделениям транспортной безопасности. Им предстоит проводить досмотры, не допускать посторонних лиц в зону транспортной безопасности, а также выявлять нарушителей. Оказывать услуги нужно с 1 января по 29 февраля 2024 года.

На охрану гидротехнических сооружений инженерной защиты Старо-Татышевской сельхознизины направят 9,8 млн рублей. Заказчиком услуг выступает «Средволгаводхоз», а оказывать их необходимо на протяжении всего 2024 года.



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Айрат Назипов