На пожаре в Тукаевском районе Татарстана пострадал мужчина
В селе Новотроицкое Тукаевского района загорелся потолок частного дома по улице Солнечной. В результате пожара пострадал 59-летний мужчина, которого госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Мужчину спас его родственник. Он проснулся от сигнала сработавшего автономного дымового пожарного извещателя.
Площадь пожара составила три квадратных метра. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, возгорание началось из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Крупный пожар на площади 300 квадратных метров произошел в Кукморе на улице Планетарной, где загорелся частный жилой дом. До прибытия пожарных родственники спасли 76-летнего мужчину. Он отравился продуктами горения и был госпитализирован в Кукморскую ЦРБ. Тело 75-летней женщины огнеборцы нашли во время тушения пожара.
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