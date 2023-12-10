За сутки на дорогах Казани погиб один человек — еще шестеро получили травмы

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео из t.me/Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани

В Казани в субботу, 9 декабря, произошло 159 ДТП, в которых один человек погиб и еще шестеро пострадали. По данным Госавтоинспекции города, в двух случаях автомобили наехали на транспортные средства, в трех случаях произошло столкновение, еще в одном сбили пешехода.

Одно из столкновений произошло ночью на пересечении улиц Чуйкова и Амирхана, где столкнулись Nissan и Hyundai. Его спровоцировал водитель последней, который не уступил дорогу второму автомобилю. В результате аварии госпитализация понадобилась 62-летней пассажирке автомобиля Nissan. Женщина травмировала руку.

За сутки задержали 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще четверых казанцев доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

realnoevremya.ru (архив)

Минувшей ночью на 786 км трассы М-7 в направлении Уфы в Татарстане произошло столкновение фуры и грузовика. Один из водителей скончался на месте происшествия.

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Айрат Назипов