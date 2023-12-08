Правительство предложило отказаться от термина «умственная отсталость»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство предложило отказаться от термина «умственная отсталость» и заменить его на «нарушение интеллекта». В Кабмине считают, что первый вариант некорректен с точки зрения педагогики и психологии, он ограничивает возможности детей с таким диагнозом в социализации, следует из пояснительной записки к законопроекту, который внесен в Госдуму.



Документ предлагает дополнить категорию обучающихся, которые нуждаются в создании специальных условий для получения образования.

Правительство предлагает создать специальные комиссии на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, чтобы выявлять детей, имеющих особенности физического или психического развития, сообщает RT.

В Казани появилась вторая учебно-тренировочная квартира «Путь к жизни» для людей с ментальными нарушениями. Она расположилась в доме №20 по улице Минской в Советском районе. Первую учебно-тренировочную квартиру открыли летом прошлого года на улице Закиева.



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Маргарита Головатенко