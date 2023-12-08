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В Набережных Челнах столкнулись мотовоз и легковушка

16:16, 08.12.2023
В Набережных Челнах столкнулись мотовоз и легковушка
Фото: realnoevremya.ru.Марат Гайфуллин (архив)

На соединительном пути перегона станций Автозаводская — Промкомзона в Набережных Челнах столкнулись мотовоз и Hyundai Creta. По данному факту Камская транспортная прокуратура начала проверку.

В результате аварии водитель иномарки получил перелом руки. Его доставили в БСМП. Обстоятельства и причины столкновения выясняются.

На место происшествия выехал и.о. Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа ЛОП Набережные Челны УТ МВД России на транспорте. Надзорное ведомство при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

17 октября в Альметьевске вблизи пересечения улиц Нефтебаза и Грузинской на регулируемом переезде столкнулись мотовоз и автобус. В результате инцидента никто не пострадал.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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