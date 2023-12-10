В Арске проведут капремонт филиала агропромышленного колледжа за 4,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Арске проведут капремонт филиала агропромышленного колледжа за 4,7 млн рублей. Средства на выполнение работ выделят из республиканского бюджета.

Филиал №1 ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж» расположен по адресу: ул. Агрономическая, д.37. Заказчиком работ по проведению капремонта выступило ГКУ «Главстрой Татарстана», а выполнить их необходимо до конца 2024 года.

Подрядчику предстоит заменить кровлю здания на площади 485 кв. метров. В рамках ремонта крыши исполнитель также проведет работы по утеплению и замене водосточной системы. Также он обновит отделку здания и заменит защитные ограждения. Для этих целей он арендует башенный кран и несколько самосвалов.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в начале месяца раис Татарстана Рустам Минниханов поручил своевременно осуществлять работы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры. Тогда он рассказал, что в республике идет ремонт двух объектов отраслевых образовательных учреждений культуры. Строительно-монтажные работы выполнены на 95% от плана, говорил он.



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Максим Кокунин