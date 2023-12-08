Из-за повреждения контактной сети на улице Минской в Казани приостановили движение троллейбусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на улице Минской произошло повреждение контактной сети. По этой причине временно перестали ходить троллейбусы маршрутов №3, 5, 9 и 12, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

На месте работают аварийные службы предприятия. Сроки окончания работ пока не определены.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во вторник, 5 декабря, на Оренбургском тракте на крышу троллейбуса рухнул столб. В результате происшествия никто не пострадал. Электротранспорт ехал без пассажиров.



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Айрат Назипов