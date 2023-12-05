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Происшествия

На крышу казанского троллейбуса упал столб

11:14, 05.12.2023 4
На крышу казанского троллейбуса упал столб
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Казани на Оренбургском тракте столб упал на крышу троллейбуса. Информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Там уточнили, что электротранспорт ехал без пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

Сейчас на месте работают аварийные службы предприятия.

realnoevremya.ru/Илья Репин

В январе 2022-го года по улице Кайманова в Нижнекамске на дорогу упал столб. Автомобиль врезался в опору освещения, из-за чего она повалилась на дорогу. Из-за ДТП движение на участке дороги было перекрыто.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 05 дек
    У вас Репин по-прежнему работает?
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  • Анонимно 05 дек
    сгнили корни у столба.
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  • Анонимно 05 дек
    Ладно хоть на троллейбус упал, а не на легковые машины. Муниципальный столб ???? упал на муниципальный троллейбус ????. Ничего страшного.
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  • Анонимно 05 дек
    У нас на Короленко, 41 возле остановки такой же столб уже на 20 градусов наклонился ... ждёмс когда на кого-нибудб упадёт ... потом уже не страшно там ходить будет .
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