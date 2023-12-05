На крышу казанского троллейбуса упал столб
В Казани на Оренбургском тракте столб упал на крышу троллейбуса. Информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
Там уточнили, что электротранспорт ехал без пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.
Сейчас на месте работают аварийные службы предприятия.
В январе 2022-го года по улице Кайманова в Нижнекамске на дорогу упал столб. Автомобиль врезался в опору освещения, из-за чего она повалилась на дорогу. Из-за ДТП движение на участке дороги было перекрыто.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии