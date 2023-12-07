На охрану объектов в составе казны Казани потратят 7,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казань потратит на услуги частной охраны объектов, находящихся в составе муниципальной казны, 7,1 млн рублей из собственного бюджета, выяснило «Реальное время».



Стоимость услуги рассчитывается из цены в 135 рублей за один человеко-час. Услуга рассчитана в объеме 52 704 часа на весь 2024 год.



Охрана требуется на объектах:

ул. С.Сайдашева, 36;

здание детского сада №40 по ул. Центральная (Крутушка);

ул. Портовая (лит. Д, Е, Ж, И);

паркинг по ул. Р. Зорге у станции метро «Горки»;

«Дом Карла Мюфке», ул. Хади Атласи, 28;

здание по ул. Габдуллы Тукая, д.80.

В документации указывается, что сотрудники охраны, включая охранников мобильной группы, не будут носить оружие, однако в их распоряжении будут специальные средства.

Подать заявку на участие в тендере можно до 15 декабря, итоги подведут 19 декабря.

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Маргарита Головатенко