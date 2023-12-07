На охрану объектов в составе казны Казани потратят 7,1 млн рублей
Казань потратит на услуги частной охраны объектов, находящихся в составе муниципальной казны, 7,1 млн рублей из собственного бюджета, выяснило «Реальное время».
Стоимость услуги рассчитывается из цены в 135 рублей за один человеко-час. Услуга рассчитана в объеме 52 704 часа на весь 2024 год.
Охрана требуется на объектах:
- ул. С.Сайдашева, 36;
- здание детского сада №40 по ул. Центральная (Крутушка);
- ул. Портовая (лит. Д, Е, Ж, И);
- паркинг по ул. Р. Зорге у станции метро «Горки»;
- «Дом Карла Мюфке», ул. Хади Атласи, 28;
- здание по ул. Габдуллы Тукая, д.80.
В документации указывается, что сотрудники охраны, включая охранников мобильной группы, не будут носить оружие, однако в их распоряжении будут специальные средства.
Подать заявку на участие в тендере можно до 15 декабря, итоги подведут 19 декабря.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым