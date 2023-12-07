Совкомбанк прогнозирует в 2024 году сценарий снижения ключевой ставки до 6—7%

Сегодня в Санкт-Петербурге в ходе XXI Российского облигационного конгресса Заместитель председателя правления — руководитель CIB, Совкомбанк Михаил Автухов, обсуждая возможное развитие ситуации в российской экономике и на рынках капитала, озвучил положительные и негативные сценарии.

По его мнению, в следующем году суперпозитивный вариант развития событий предполагает снижение инфляции в России до уровня ниже 5%, резкое смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки до 6-7%, сильное укрепление рубля, приток иностранных инвестиций и возврат международных инвесторов, что приведет к кратному росту на финансовых рынках, росту стоимости активов и радикальному снижению доходности на рынке облигаций.

Что касается негативных сценариев, зампред Совкомбанка напомнил, что любой кризис — это время возможностей и необходимо ориентироваться на внутренние ресурсы.

— Когда мало желающих покупать акции, и большой навес предложения — отличное время для байбека. Можно искать возможности для выпуска гибридных и альтернативных эквити продуктов. Также и в облигациях есть большой простор для пока экзотических инструментов. Уже сделали выпуск с привязкой к золоту, а почему бы нефтяной компании не выпустить облигации с привязкой к Brent, ценам на другие металлы, способные обрести популярность у инвесторов? При негативном развитии тоже можно работать, останется много инструментов, — рассуждает Михаил Автухов.

По его мнению, реальное развитие событий будет где-то между суперпозитивным и негативным и зависит от множества факторов:

— Экономика сегодня показывает высокую адаптивность и устойчивость. Это говорит о том, что перспективы развития рынка все же более положительные, чем негативные.

Реклама. ПАО «Совкомбанк»