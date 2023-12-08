Сегодня в Казани ожидается до -24 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 8 декабря, в Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -22 до -24 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -21 до -26°С.

Также в столице республики ожидается северо-восточный ветер порывами 4—9 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане 4 декабря объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20 °С.



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Татьяна Демина