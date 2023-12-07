В октябре оборот заведений общепита в Татарстане стал максимальным с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в октябре 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов составил 6,17 млрд рублей. Он оказался самым большим за десять месяцев года.

По сравнению с октябрем прошлого года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане вырос на 10,5%. По отношению к сентябрю 2023-го он увеличился на 0,5%.

В январе оборот заведений общепита в республике составил 4,868 млрд рублей, в феврале — 4,947 млрд рублей. В марте он оценивался в 5,8 млрд, в апреле — в 5,44 млрд, в мае — в 5,7 млрд рублей. В июне он составил 5,23 млрд, в июле — 5,2 млрд, в августе — 5,55 млрд, а в сентябре показатель достиг 6 млрд рублей, следует из данных Татарстанстата.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в целом по итогам января — октября 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане составил 55 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 17,2%.



Среди 14 регионов Приволжского федерального округа Татарстан по итогам десяти месяцев стал лидером по обороту заведений общепита. На втором месте Самарская область, на третьем — Нижегородская область, на четвертом — Башкортостан. Топ-5 замыкает Пермский край.



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Татьяна Демина