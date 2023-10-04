В конце лета оборот заведений общепита Татарстана увеличился на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2023 года оборот ресторанов, кафе и баров Татарстана составил 5,55 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он увеличился на 15%, а по отношению к июлю этого месяца — на 5,6%.



По размеру оборота август среди первых восьми месяцев 2023 года занимает 3-е место. Лидируют март (5,8 млрд) и май (5,7 млрд).

За июль оборот татарстанских ресторанов, кафе и баров оценивался в 5,23 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в аналогичном месяце 2022 года, и на 0,6% меньше, чем в июне 2023-го, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по итогам января — августа 2023 года оборот ресторанов, кафе и баров Татарстана достиг почти 42,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го он увеличился на 19,5%.

По темпу роста оборота заведений общепита Татарстан по итогам января — августа занял 3-е место среди регионов Приволжского федерального округа. Республику опередили Нижегородская (+22,8%) и Самарская области (+21,8%).



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Татьяна Демина