В Чистопольском районе Татарстана на Каме под лед провалился еще один рыбак

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Чистопольском районе Татарстана, вблизи села Галактионово, на реке Кама под лед провалился человек. Информацию об этом спасателям сообщили очевидцы вчера, услышав мужской голос, зовущий на помощь, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Спасатели извлекли тело мужчины 1955 г.р. в 700 м от берега с глубины 12 метров.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Как уточнили в ведомстве, рыбак находился на еще несформированном, очень тонком льду: на месте его расположения наблюдались многочисленные трещины и полыньи.

Толщина льда составляла всего 5 см, лед не мог выдержать вес человека.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Вчера сообщалось, что в Заинске, в реке Степной Зай напротив СНТ им. Мичурина спасатели обнаружили тела двух рыбаков. Их извлекли с поверхности полыньи в 40 метрах от берега.

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов обращал внимание, что «гарантированно безопасного льда не существует». По его словам, рыбаков, которые рискуют и выходят на еще совсем тонкий лед, в Татарстане насчитывается десятки тысяч.



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Илина Хакимова