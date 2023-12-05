В Заинском районе Татарстана на реке Степной Зай погибли два рыбака

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Заинске, в реке Степной Зай, напротив СНТ им. Мичурина, спасатели обнаружили тела двух рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Ближе к 21:54 мск сотрудники МЧС извлекли с поверхности полыньи в 40 метрах от берега тело мужчины 1951 г. р., личность второго погибшего рыбака устанавливается.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В пресс-службе МЧС напомнили об опасности выхода на недавно замерзшие водоемы и предостерегли татарстанцев от выхода на тонкий лед.

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов обращал внимание, что «гарантированно безопасного льда не существует». По его словам, рыбаков, которые рискуют и выходят на еще совсем тонкий лед, в Татарстане насчитывается десятки тысяч.



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Илина Хакимова