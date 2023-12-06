Годовая инфляция в России замедлилась до 7,52%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Годовая инфляция в России с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 7,52% с 7,54% неделей ранее, следует из обзора о текущей ценовой ситуации, подготовленного Минэкономразвития.



Темпы роста цен в сегменте продовольственных товаров снизились на 0,32% за счет замедления удорожания продуктов питания без учета плодоовощной продукции (до 0,17%). Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,94%.

В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились: возобновившийся рост цен на электро- и бытовые приборы был нивелирован снижением цен на импортные автомобили и бензин.

В секторе услуг рост цен замедлился до 0,03% за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы.

realnoevremya.ru (архив)

Недельная инфляция с 28 ноября по 4 декабря в России замедлилась до 0,12%. Неделей ранее — с 21 по 27 ноября — инфляция в стране наблюдалась на уровне 0,33%.

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Маргарита Головатенко