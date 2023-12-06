Инфляция в России с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12%
Инфляция с 28 ноября по 4 декабря в России замедлилась до 0,12%, согласно данным Росстата.
— За период с 28 ноября по 4 декабря 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, — приводит заявление RT.
Неделей ранее — с 21 по 27 ноября — инфляция в стране наблюдалась на уровне 0,33%.
Директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов выражал мнение, что инфляция в России сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России 7—7,5%. По его словам, темпы роста цен с поправкой на сезонность не ускоряются.
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