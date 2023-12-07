Иранская автокомпания Saipa решила уйти из России без единой продажи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксклюзивный дистрибьютор иранской автокомпании Saipa передумал выходить на российский рынок. Такое решение объяснили изменившимися экономическими условиями. Сейчас автокомпания находится на стадии ликвидации, сообщает «Газета.Ru».

— Ситуация экономическая немного поменялась. На тот момент этот бренд был интересен в ценообразовании и во всем остальном. А дальше — стал неинтересен, экономически невыгоден, вот и все, — рассказал гендиректор «Бест Моторс» Александр Степанов.

Он сообщил, что в компании поняли, что удержать цены на автомобили на планировавшемся уровне не получится.

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, перспективы Saipa на российском авторынке изначально нельзя назвать высокими, потому что компания стала бы прямым конкурентом АвтоВАЗа, пользующемуся государственной поддержкой.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В тестовом режиме они могли бы попробовать здесь что-то продавать, но ключевой момент в том, что по цене автомобили SAIPA — прямой конкурент Lada. Удачным решением для иранцев было бы договориться по политической линии о некой поддержке своего экспорта со стороны России, но этого не произошло, — заявил он.

Сергей Бургазлиев считает, что иранскому автопроизводителю стоило оценить потенциал российского рынка, реализуя по полторы-две тысячи экземпляров в год. Но удержаться можно только привлекая серьезные инвестиции и развивая дилерскую сеть, а также маркетинг.

Напомним, за ноябрь 2023 года в России продано 109,7 тыс. новых легковых машин. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 2,3% меньше, чем в середине этой осени.

Всего за январь — ноябрь в России продали 939,3 тысячи легковых машин. Это на 64,9% превышает показатель 11 месяцев прошлого года.

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Галия Гарифуллина