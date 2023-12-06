Исследование: за ноябрь в России упали продажи новых автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Интерес россиян к приобретению новых легковых машин в ноябре текущего года снизился по сравнению с октябрем на 2,3%. Об этом сообщает агентство «Автостат».

За ноябрь 2023 года в России было продано 109,7 тыс. новых легковых машин. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 2,3% меньше, чем в середине этой осени. Всего за январь — ноябрь продажи новых легковых машин в России составили 939,3 тыс. Это на 64,9% превышает показатель за 11 месяцев прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Аналитики отмечают, что на российском авторынке четвертый месяц подряд реализуется более 100 тыс. единиц. Наиболее востребованными стали пять марок — на них приходится порядка 70% продаж. Самой большой популярностью пользуется Lada (реализовано 32,7 тыс. моделей). Вторую строчку рейтинга занял бренд Haval (14,4 тыс. шт.), третью — Chery (10,6 тыс. шт.). Также в пятерку любимых россиянами марок вошли Geely (10,6 тыс. шт.) и Changan (6,6 тыс. шт).

Самой продаваемой моделью в России в ноябре этого года стала Lada Granta (было реализовано 16,2 тыс. экземпляров). Самым востребованным автомобилем иностранного бренда аналитики назвали Haval Jolion (7,2 тыс. шт.). Третье место по востребованности досталось Lada Vesta (6,5 тыс. шт.), четвертое — Lada Niva Travel (5 тыс. штук). Замыкает рейтинг Lada Niva Legend (4,7 тыс. шт.).

Напомним, траты россиян на подержанные автомобили в октябре текущего года составили 518 млрд рублей. Это на 33,7% больше, чем в середине прошлой осени.



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Галия Гарифуллина