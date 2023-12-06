Нацбанк по Татарстану запретили отключать от электричества

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов дополнил список объектов, которым нельзя отключать электроэнергию в 2023 и 2024 годах из-за возможных экономических, экологических и социальных последствий. В список внесли здания Нацбанка по республике Волго-Вятского управления Центробанка России.

Здания Нацбанка расположены в Казани на улицах Баумана, 37 и Братьев Касимовых, 45.

Распоряжение официально вступило в силу.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Список утвердили еще в начале июля. Документ состоит из 303 страниц. В списке администрация раиса Татарстана, кабмин, Госсовет и министерства республики, помещения и здания судебных участков и судов, Арбитражный суд Поволжского округа, прокуратура региона, Республиканская клиническая больница, ДРКБ, Республиканский клинический онкологический диспансер и так далее.



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Айрат Назипов