Татарстан утвердил список объектов, отключение электричества в которых приведет к последствиям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане утвердили список потребителей электрической мощности, ограничение режима потребления электроэнергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, на 2023—2024 годы. Перечень закреплен распоряжением раиса республики Рустама Минниханова.

Документ состоит из 303 страниц. В списке администрация раиса Татарстана, кабмин, Госсовет и министерства республики, помещения и здания судебных участков и судов, Арбитражный суд Поволжского округа, прокуратура региона, Республиканская клиническая больница, ДРКБ, Республиканский клинический онкологический диспансер и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, к 2028 году в энергосистеме Татарстана планируется увеличение потребления электрической энергии до 36 млрд кВт•ч со среднегодовым темпом прироста 1,82%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 5 326 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,6%.



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Татьяна Демина